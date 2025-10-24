La maggioranza di centrodestra in consiglio regionale ha respinto, con 39 voti contro 23, il passaggio alla trattazione degli articoli della legge di iniziativa popolare sulla sanità promossa dal Pd e sostenuta da oltre centomila lombardi. "La proposta di legge – dicono dal Pd – mirava a rimuovere l’equivalenza tra sanità pubblica e privata, mettendo in capo alla Regione il compito di governare l’offerta della sanità privata convenzionata: deve essere la Regione, non il mercato o la maggior convenienza economica, a indicare al privato che usa soldi pubblici quali prestazioni servono ai lombardi, perché il settore pubblico non basta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liste d’attesa per esami e visite. Il Cup unico ancora non ci sarà: "Azioni concrete per farci sentire"