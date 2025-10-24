Liste d’attesa per esami e visite Il Cup unico ancora non ci sarà | Azioni concrete per farci sentire

La maggioranza di centrodestra in consiglio regionale ha respinto, con 39 voti contro 23, il passaggio alla trattazione degli articoli della legge di iniziativa popolare sulla sanità promossa dal Pd e sostenuta da oltre centomila lombardi. "La proposta di legge – dicono dal Pd – mirava a rimuovere l’equivalenza tra sanità pubblica e privata, mettendo in capo alla Regione il compito di governare l’offerta della sanità privata convenzionata: deve essere la Regione, non il mercato o la maggior convenienza economica, a indicare al privato che usa soldi pubblici quali prestazioni servono ai lombardi, perché il settore pubblico non basta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

