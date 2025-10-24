L’inviato di Putin negli Stati Uniti

L'annullamento dell'incontro tra Trump e Putin, che avrebbe dovuto tenersi a Budapest, e le sanzioni comminate ai due giganti petroliferi della Russia, Lukoil e Rosneft, hanno fatto cantare vittoria al partito della guerra. Le pressioni, che avevamo dato per scontato, evidentemente sono andate a segno (peraltro, le sanzioni arrivano mentre si registrano misteriosi incendi in tre impianti energetici europei collegati alla Russia: in Ungheria, Slovacchia e Romania .). L'imposizione di sanzioni da parte di Trump, benché abbiamo scarsa efficacia sulla determinazione russa, come tutte le sanzioni imposte finora, segnano però un punto a favore del partito della guerra perché sembrano segnalare un'inversione di tendenza rispetto alla de-escalation Russia-Usa registrata finora.

