Linux Day 2025 Sannio Valley rinnova il suo impegno per la cultura open e l’innovazione condivisa

Comunicato Stampa A Benevento esperti e professionisti si confronteranno su AI, Data Science e cloud open source. Carlo Mazzone: "La tecnologia deve restare al servizio delle persone" Anche quest'anno Sannio Valley rinnova il proprio impegno per la diffusione della cultura .

Scuola La Tecnica Sponsor del Linux Day 2025 – XIV Edizione Benevento! Linux Day 2025 – Giornata nazionale per il software libero Sabato 25 ottobre 2025 UNISANNIO – Aula 51S, Complesso S. Agostino, Via G. De Nicastro 13, Benevento

