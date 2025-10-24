L’intelligenza non è solo nei geni | ambiente educazione e stimoli quotidiani la plasmano ogni giorno
N egli ultimi anni la domanda “l’intelligenza è genetica?” ha acceso molti dibattiti tra neuroscienziati, psicologi e appassionati di scienze sociali. Un episodio curioso ha reso il dibattito ancora più noto: sette anni fa, il politologo Charles Murray e lo psicologo Eric Turkheimer hanno fatto una scommessa. Murray era convinto che entro il 2025 sarebbe stato possibile identificare come il DNA determini l’intelligenza. Turkheimer, invece, riteneva che la complessità dei meccanismi genetici e neurali rendesse impossibile arrivare a questa conoscenza così rapidamente. Oggi, Turkheimer ha pubblicato un articolo sull’Atlantic in cui spiega perché ritiene di aver vinto la scommessa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
