L’intelligenza artificiale sta riaccendendo le turbine a gas

«Crea la scena di un elefante sullo skate». Premi invio, l’intelligenza artificiale fa il resto. Et voilà, ecco il pachiderma sulla tavola. Ma la creazione di quest’immagine – una delle circa trentaquattro milioni che vengono generate ogni giorno – comporta un invisibile costo energetico: consuma quanto una lampadina da dieci watt lasciata accesa per mezz’ora. Allo stesso modo, ogni ricerca su internet o qualsiasi richiesta fatta all’IA ha bisogno di elettricità, anche se in misura minore. L’energia usata per alimentare questi sistemi, in primis i data center in cui vengono elaborate le richieste, viene generata in diversi modi, ricorrendo non solo alle fonti rinnovabili come il solare, l’eolico e l’idroelettrico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

