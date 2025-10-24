L’intelligenza artificiale sarà presto lo standard come il Wi-Fi
AGI - Dai laptop Aura Edition ai tablet Yoga Tab, fino ai Legion pensati per il gaming, la nuova lineup Lenovo 2025 segna una svolta nel modo di concepire l’intelligenza artificiale: non più solo una funzione aggiuntiva, ma una componente integrata e “on-device”, capace di adattarsi al contesto d’uso dell’utente. Ne abbiamo parlato con Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia, che ha raccontato all’AGI la strategia con cui il brand intende consolidare la sua leadership nel mercato europeo, tra ecosistemi sempre più integrati, dispositivi capaci di apprendere dalle abitudini dell’utente e un’attenzione crescente alla sostenibilità e al design. 🔗 Leggi su Agi.it
