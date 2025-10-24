L' iniquo debito coloniale di Haiti con la Francia | 2 secoli di ingiustizia e le timide aperture di Macron ma al paese mancano €30mld dall’Eliseo
Un conto mai saldato, quello francese, che continua a pesare sul Paese più povero delle Americhe, che oggi versa in una delle crisi umanitarie più drammatiche del continente Nel 2025, a duecento anni esatti da quel 17 aprile 1825 in cui undici navi da guerra francesi puntarono i cannoni sulle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Haiti, il doppio debito di schiavitù ha pagato i lavori della Tour Eiffel - Abbiamo combattuto contro un ordine internazionale dominato dai colonialisti bianchi. Scrive avvenire.it