L' iniquo debito coloniale di Haiti con la Francia | 2 secoli di ingiustizia e le timide aperture di Macron ma al paese mancano €30mld dall’Eliseo

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un conto mai saldato, quello francese, che continua a pesare sul Paese più povero delle Americhe, che oggi versa in una delle crisi umanitarie più drammatiche del continente Nel 2025, a duecento anni esatti da quel 17 aprile 1825 in cui undici navi da guerra francesi puntarono i cannoni sulle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l iniquo debito coloniale di haiti con la francia 2 secoli di ingiustizia e le timide aperture di macron ma al paese mancano 836430mld dall8217eliseo

© Ilgiornaleditalia.it - L'iniquo debito coloniale di Haiti con la Francia: 2 secoli di ingiustizia e le timide aperture di Macron, ma al paese mancano €30mld dall’Eliseo

Approfondisci con queste news

Haiti, il doppio debito di schiavitù ha pagato i lavori della Tour Eiffel - Abbiamo combattuto contro un ordine internazionale dominato dai colonialisti bianchi. Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Iniquo Debito Coloniale Haiti