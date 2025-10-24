L’infortunio in WWE e i suoi strascichi

Nelle ultime settimane c’è stata una morìa di vacche tra atleti infortunati, qualcuno licenziato, e qualcuno che ha mancato il rientro. Cosa che però va focalizzata è il numero, sempre crescente, di atleti costretti ai box a causa di qualche malaugurato incidente. Il primo nella lista, e forse quello di cui si sentirà di più la mancanza, è Seth Rollins, fattosi male nel match di Crown Jewel contro Cody Rhodes in seguito ad una troppo “eccentrica” cost-to-cost diving headbutt. Per via di questo incidente la Compagnia si è vista costretta a dirottare i piani originali per la Vision, stable di cui il visionario era Leader, optando per l’estromissione dello stesso per mano dei suoi adepti, Breakker e Reed. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

