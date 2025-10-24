L’influenza è ormai alle porte registrati i primi casi Come riconoscerla e qual è il modo migliore prevenire il contagio
Febbre improvvisa, raffreddore, e magari dolori articolari. La stagione influenzale è ormai cominciata ufficialmente. Ambulatori e studi medici cominciano a registrare i primi casi: è stato individuato questa settimana il primo nel Lazio, mentre in Lombardia i contagi stanno già prendendo piede. Intanto, in entrambe le Regioni, così come in tutte le altre, è già in corso la campagna vaccinale, il metodo più efficace per combattere le influenze stagionali. I virus influenzali. Come sempre, i contagi non dipendono mai da un solo patogeno. L’influenza ha tanti nomi: oltre al classico rhinovirus (il virus del raffreddore), responsabile del 30,8% dei casi già segnalati, i due ceppi influenzali più diffusi sono AH3N2 (la cosiddetta “febbre australiana”) e BVictoria. 🔗 Leggi su Open.online
