L' inedita storia del borgo di Sant' Osvaldo a tappe

Un borgo Sant'Osvaldo, a porte aperte, in una narrazione inedita, sorprendente, quasi esplosiva (visto che uno degli argomenti è il famigerato scoppio del 1917) quello che viene proposto per iniziativa del Casale storico Dragoni, sabato 25 ottobre ore 16. L'itinerario è impostato come un viaggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

FESTA DEL TORRONE 2025 – CREMONA, CITTÀ D’ARTE E DI MUSICA Dal cuore del centro storico alle dimore più eleganti, la Festa del Torrone è l’occasione perfetta per scoprire una Cremona inedita: fatta di storia, bellezza, artigianato e suoni che risuo - facebook.com Vai su Facebook

Rimini: un ricco programma di eventi fra arte, musica e tradizioni - Fino al 14 ottobre, il Borgo Sant’Andrea ospita la XIII edizione della Festa del Borgo – Le Radici del Borgo Tra Natura e Storia – trasformando il quartiere ... Scrive chiamamicitta.it

Borgo Sant'Andrea, festa al via. Musica, gastronomia, mostre e filmati storici - Si è aperta oggi la festa del borgo sant’Andrea di Rimini, che anche quest’anno propone spettacoli, mercatini, incontri culturali, stand gastronomici, musica e animazioni nella zona tra via Saffi via ... Riporta msn.com

La storia inedita di Genova tra i tesori di San’Agostino: tutto esaurito per le prime visite - Genova – Un’ora a spasso tra i reperti e i misteri custoditi gelosamente nel deposito dei marmi del museo di Sant’Agostino. Segnala ilsecoloxix.it