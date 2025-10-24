L’industria del Junk Food che ci mangia | ecco quali sono gli effetti del cibo spazzatura sulla nostra salute

Patatine fritte in busta, pizza surgelata, pane bianco, dolciumi industriali, bibite gassate, ma anche biscotti proteici, cibi vegetariani congelati e altre insospettabili pietanze presenti nella nostra dieta. A meno di non consumare esclusivamente alimenti a chilometro zero, la probabilità di ingerire cibi ultra-processati è infatti piuttosto elevata e ben poco salutare. Ricchi di zuccheri, sodio, grassi saturi e carboidrati raffinati e poveri di nutrienti come fibre, vitamine e minerali, sono spesso più economici rispetto ad alimenti più sani, proprio per la loro natura di prodotti industriali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’industria del Junk Food che ci mangia: ecco quali sono gli effetti del cibo spazzatura sulla nostra salute

