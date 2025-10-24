L’indignazione di Galanda E la gara da rinviare | Violenza una scorciatoia Il coraggio è altra cosa

PISTOIA Gek Galanda che idea si è fatto sui fatti di Rieti che hanno causato la morte di Raffaele Marianella? "Nell’animo umano ci sono posti nascosti che non sono tutti belli. Quando ho letto l’età delle persone che sono state fermate mi sono chiesto: cosa vi ha insegnato la vita? Perché un gesto simile? Un atto vigliacco compiuto nell’oscurità da persone incappucciate nascoste nell’ombra". Secondo lei la violenza è insita nella nostra società? "Nel mondo ci sono tante guerre, per fortuna viviamo in un Paese che ripudia la guerra e per questo mi ritengo fortunato ma dall’altra parte mi dico che non siamo molto lontani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

