L’India insemina le nuvole per combattere l’inquinamento a New Delhi

Internazionale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta nella sua storia, l’India ha sperimentato una tecnica d’inseminazione delle nuvole che dovrebbe provocare piogge artificiali, contribuendo a eliminare l’inquinamento tossico che avvolge New Delhi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

