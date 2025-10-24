L’India insemina le nuvole per combattere l’inquinamento a New Delhi
Per la prima volta nella sua storia, l’India ha sperimentato una tecnica d’inseminazione delle nuvole che dovrebbe provocare piogge artificiali, contribuendo a eliminare l’inquinamento tossico che avvolge New Delhi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
