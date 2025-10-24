L’ India si prepara a ridurre drasticamente le importazioni di petrolio russo, seguendo la scia della Cina che ha già sospeso gli acquisti via mare dopo le nuove sanzioni statunitensi contro Rosneft e Lukoil, i due principali produttori di Mosca. Lo riporta Reuters. La decisione arriva mentre Nuova Delhi è impegnata in un delicato negoziato commerciale con Washington, che ha imposto dazi fino al 50 per cento sulle esportazioni indiane, metà dei quali legati proprio agli acquisti di greggio russo. L’India sta acquistando petrolio dai Paesi arabi del Golfo e dal Brasile. Per l’India, che dall’inizio della guerra in Ucraina ha superato la Cina diventando il primo acquirente mondiale di petrolio russo a basso costo – circa 1,7 milioni di barili al giorno – la stretta americana rappresenta un cambio di rotta significativo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’India è pronta a ridurre il petrolio russo dopo le sanzioni Usa