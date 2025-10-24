L’indagine Ue sulla trasparenza di Meta e TikTok

La Commissione europea ha diffuso a Bruxelles i risultati preliminari delle proprie indagini sul rispetto del Digital Services Act da parte di Meta e TikTok, rilevando possibili violazioni in materia di trasparenza e accesso ai dati. Secondo l’esecutivo comunitario, entrambe le piattaforme «potrebbero aver messo in atto procedure e strumenti onerosi» che rendono difficile per i ricercatori ottenere dati pubblici completi e affidabili, limitando così la possibilità di analizzare fenomeni legati alla diffusione di contenuti illegali o dannosi, anche tra i minori. «Consentire ai ricercatori di accedere ai dati delle piattaforme è un obbligo di trasparenza essenziale ai sensi del Dsa», sottolinea la Commissione, ricordando che tale accesso rappresenta «un controllo pubblico sul potenziale impatto delle piattaforme sulla nostra salute fisica e mentale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’indagine Ue sulla trasparenza di Meta e TikTok

