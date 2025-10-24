Linda Laura Sabbadini su SGUARDI | la mia vita nella statistica

Ildenaro.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 ott. (askanews) – Linda Laura Sabbadini si racconta nel primo episodio di SGUARDI, il nuovo approfondimento di Askanews: storie, fatti, persone del nostro mondo che cambia. Anticipiamo uno stralcio dell’intervista “Contando gli italiani” in questo trailer. “SGUARDI” di Alessandra Quattrocchi, caporedattrice dell’agenzia, è interviste e storie video long format. SGUARDI è anche una serie di podcast per vedere la realtà da un altro punto di vista. “Ho scritto il mio libro “Il paese che conta” perché ho voluto raccontare questa avventura”, dice Sabbadini parlando del volume uscito in settembre, “un’avventura nelle statistiche dove racconto tutto quello che abbiamo fatto, perché poi non l’ho fatto solo io, con tante persone appassionate e scoprendo quello che succede all’interno del nostro Paese per anni e anni, dando visibilità  agli invisibili e con un linguaggio molto semplice che permette di capire i numeri anche se uno ha problemi pensa di avere perché molto spesso pensiamo di avere problemi con i numeri”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

linda laura sabbadini sguardiLinda Laura Sabbadini su SGUARDI: la mia vita nella statistica - Linda Laura Sabbadini si racconta nel primo episodio di SGUARDI, il nuovo approfondimento di Askanews: storie, fatti, persone del nostro mondo che cambia. Da libero.it

linda laura sabbadini sguardiLa società raccontata dai numeri - Linda Laura Sabbadini, ex direttrice Istat, spiega come i dati siano cruciali per capire la realtà e facciano emergere situazioni altrimenti invisibili ... Lo riporta ilsole24ore.com

Sabbadini, competenze economiche presupposto per essere libere - "Investire su se stesse per la propria crescita anche in termini di alfabetizzazione economica e finanziaria è un presupposto per essere libere come donne". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Linda Laura Sabbadini Sguardi