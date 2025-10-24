L’incantevole Creamy la maghetta idol che incanta da oltre 40 anni
di Alessandro Spagnuolo L’incantevole Creamy (????????????, Mah? no tenshi Kur?m? Mami, letteralmente “L’angelo della magia Creamy Mami”) è molto più di un semplice anime*: è un viaggio nella magia e nella musica degli anni ’80, un ponte fra l’ infanzia e l’adolescenza, un sogno lucido tinto di magia, musica e primi batticuori. Attraverso l’alchimia perfetta di una protagonista irresistibile, una colonna sonora che entrava sottopelle e un’ animazione elegante, non si è limitata a intrattenere, ma ha plasmato emozioni che ancora oggi vibrano nella memoria di intere generazioni. Prodotto dallo Studio Pierrot nel 1983, ha inaugurato la fortunata “saga delle maghette”, segnando la nascita di un nuovo genere che fonde l’ incanto del mah? sh?jo** (???? letteralmente “ragazza magica”) con la passione per il mondo idol. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
