L’impatto dell’AI nel settore dei lavori creativi e sostenibili | le professioni del futuro esistono già

L’intelligenza artificiale non è più un orizzonte lontano, ma una forza concreta che sta ridefinendo il modo in cui lavoriamo, creiamo e comunichiamo. Secondo l’ultimo rapporto McKinsey, entro la fine del decennio il 30% delle ore lavorative globali potrebbe essere automatizzato grazie all’AI. Ma. 🔗 Leggi su Today.it