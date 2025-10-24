Liliana Segre Roberta Metsola e Pina Picierno visitano la senatrice a vita | La sua voce un esempio

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto nella sua abitazione la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola  e la vicepresidente Pina Picierno. A quanto viene riferito, l’incontro testimonia la vicinanza alla senatrice e l’impegno dell’Ue contro l’antisemitismo. With Holocaust survivor, Italy's Senatrice a vita and extraordinary woman Liliana Segre. Her voice carries the weight of history and the hope that we can still build a world free of hatred. Humbled to be welcomed into her home in Milan. Listening to her story is a lesson in. pic.twitter.comtrEUjpOA0b — Roberta Metsola (@EPPresident) October 24, 2025 La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha poi pubblicato un post su X: “Con la sopravvissuta all’Olocausto, Senatrice a vita italiana e donna straordinaria Liliana Segre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

liliana segre roberta metsola e pina picierno visitano la senatrice a vita la sua voce un esempio

© Lapresse.it - Liliana Segre, Roberta Metsola e Pina Picierno visitano la senatrice a vita: “La sua voce un esempio”

Altre letture consigliate

liliana segre roberta metsolaRoberta Metsola e Pina Picierno in Visita alla Senatrice Liliana Segre: Un Incontro Ispiratore - La visita di Metsola e Picierno ha mostrato un profondo rispetto verso la storia di Liliana Segre, una delle ultime testimoni dell’Olocausto. notizie.it scrive

liliana segre roberta metsolaMetsola e Picierno da Liliana Segre: «La sua voce porta il peso della Storia» - La presidente del Parlamento Europeo, insieme con la vicepresidente Pina Picierno, ha fatto visita venerdì alla senatrice a vita ... Secondo corriere.it

liliana segre roberta metsolaUe: Metsola e Picierno in visita a casa di Liliana Segre - La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto nella sua abitazione la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Liliana Segre Roberta Metsola