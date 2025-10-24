Licenziato dalla fabbrica dopo una lunga assenza per malattia | il presidio dei colleghi davanti allo stabilimento Geberit di Gaeta

ABBONATI A DAYITALIANEWS Gaeta, presidio davanti alla Pozzi Ginori: operai in solidarietà con un collega licenziato. Da questa mattina all’alba è in corso un presidio dei lavoratori davanti allo stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta. L’iniziativa nasce in solidarietà con un dipendente licenziato nei giorni scorsi, dopo una lunga assenza per malattia. La partecipazione dal territorio. Al presidio hanno aderito alcune associazioni del comprensorio del sud pontino, portando sostegno e visibilità alla mobilitazione in corso. Le richieste dei manifestanti. Obiettivo dichiarato è ottenere la reintegra del lavoratore e richiamare l’attenzione sulla necessità di difendere i diritti sindacali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

