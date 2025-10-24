Licenziati gli ultimi 13 lavoratori Addio alla Manifattura del panno del Casentino
“Le abbiamo tentate di tutte ma alla fine l’azienda non aveva più commesse. Dopo il taglio della corrente elettrica ecco la chiusura dello stabilimento e le lettere di licenziamento agli ultimi 13 dipendenti”. Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil, annuncia la fine di un miracolo solo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dal 31 ottobre prossimo gli ultimi 1.953 dipendenti della vecchia Alitalia si ritroveranno senza lavoro. Le lettere di licenziamento sono già state inviate loro: non gli spetterà nemmeno più la Cig, per via dell'indisponibilità del Governo al rinnovo, ma solo la Nas
La Manifattura chiude: licenziati gli ultimi 13 dipendenti. Filctem Cgil: fallito il rilancio del panno del Casentino - Dopo il taglio della corrente elettrica e l'assenza di nuove commesse, l'azienda ha inviato le lettere di licenziamento agli ultimi 13 dipendenti.
Crisi dell'auto, Bosch annuncia 13 mila licenziati - Le sedi principalmente colpite sono quelle tedesche della divisione mobility.
Alitalia licenzia quasi 2mila dipendenti: Meloni li lascia senza cassa integrazione - Circa 2mila ex dipendenti di Alitalia hanno ricevuto la lettera con cui si annuncia il licenziamento definitivo e dunque la fine della Cigs