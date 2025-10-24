Licenziati gli ultimi 13 lavoratori Addio alla Manifattura del panno del Casentino

“Le abbiamo tentate di tutte ma alla fine l’azienda non aveva più commesse. Dopo il taglio della corrente elettrica ecco la chiusura dello stabilimento e le lettere di licenziamento agli ultimi 13 dipendenti”. Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil, annuncia la fine di un miracolo solo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

