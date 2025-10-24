Licenziamento illeggittimo partecipato sit in alla Geberit di Gaeta

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 50 lavoratori hanno partecipato oggi alla manifestazione di protesta davanti ai cancelli della Geberit Ceramica di Gaeta indetta dalla Fesica Confsal, e che nasce dal licenziamento, ritenuto illeggittimo, di un lavoratore malato. "Si é trattato di un sit in pacifico e, a secondo dei turni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Periodo di prova non superato: quando il licenziamento è illegittimo? - 24201 del 2025 la Corte di Cassazione affronta un tema delicato e ricorrente, quello del patto di prova e della sua validità. Si legge su ipsoa.it

Ex direttore Asm si oppone al licenziamento: «Atto illegittimo» - Alessandro Gabbi, ex direttore amministrativo di Asm Vigevano e Lomellina, si oppone al licenziamento che gli ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Licenziamento Illeggittimo Partecipato Sit