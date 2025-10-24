Libecciata sulla Maremma | alberi caduti vento oltre i 100 km
Grosseto, 25 ottobre 2025 – La stagione estiva si è chiusa definitivamente la notte tra giovedì e venerdì in Maremma quando l’ennesima perturbazione di questo autunno si è abbattuta su tutto il territorio. Qualche pioggia sporadica e alcuni temporali però, il grande protagonista è stato il vento. raffiche fortissime di libeccio hanno ’spazzato’ soprattutto la costa. Dall’Argentario a Capalbio fino alla costa grossetana e a quella nord, di Follonica e Scarlino, si sono registrate raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari. Le conseguenze? Grandissime mareggiate, spiagge devastate da nord a sud della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
