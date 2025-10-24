Lezione di stile da Katie Holmes | le ballerine ultrachic che completano ogni look autunnale

Katie Holmes non sbaglia un colpo e, ancora una volta, detta le regole dello stile di stagione con una semplicità disarmante. L’attrice, icona indiscussa di un’eleganza contemporanea e rilassata, è stata avvistata per le strade di New York con un outfit che è la quintessenza del perfetto look autunnale. E se ogni pezzo del suo ensemble merita un applauso, sono le scarpe a catturare la nostra attenzione, confermandosi come l’accessorio chiave per elevare con garbo qualsiasi mise di stagione: un paio di ballerine a punta tanto semplici quanto raffinate. L’outfit: un equilibrio perfetto di texture e toni autunnali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lezione di stile da Katie Holmes: le ballerine ultrachic che completano ogni look autunnale

