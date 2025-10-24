lewis capaldi pubblica oggi il nuovo singolo almost

Lewis Capaldi torna con Almost, un inno trascinante che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene. La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con Almost, un inno trascinante registrato con la band al completo, che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene. Il brano anticipa il suo nuovo EP Survive, in uscita il 14 novembre. Sulla scia del suo comeback acclamato dalla critica dopo quasi due anni di assenza e dell’ultimo successo Something In The Heavens, il suo decimo singolo nella Top 10 britannica, Almost è un’esplorazione cruda e intima di cosa significhi andare avanti, o almeno provarci. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

