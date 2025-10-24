Lewis Capaldi annuncia l’EP Survive | fuori il 14 novembre con il nuovo singolo Almost
Lewis Capaldi – Photo Credit: Charlie Sarsfield Dopo il successo di “Survive” e “Something In The Heavens”, l’artista britannico si prepara a nuovi live e conquista il record di 30 miliardi di stream globali. MILANO – La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con “Almost”, un inno trascinante registrato con la band al completo, che segna il terzo singolo dopo il suo ritorno sulle scene. Il brano anticipa il suo nuovo EP “Survive”, in uscita il 14 novembre. Sulla scia del suo comeback acclamato dalla critica dopo quasi due anni di assenza e dell’ultimo successo “Something In The Heavens”, il suo decimo singolo nella Top 10 britannica, ‘Almost’ è un’esplorazione cruda e intima di cosa significhi andare avanti, o almeno provarci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
