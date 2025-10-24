Leverkusen-Friburgo domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Il 2 a 7 subito dal Leverkusen contro il PSG in Champions è una delle peggiori sconfitte del werkself in Europa, e quest’oggi è il momento di invertire il trend nella gara interna contro il Friburgo. Non c’è stata di fatto partita per la squadra di Hjulmand contro i francesi, che hanno preso subito il controllo delle operazioni e scavato il solco nel primo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Bundesliga 7ª giornata, weekend da brividi: #BayernBVB è il piatto forte all’Allianz, ma Lipsia e Leverkusen sognano il sorpasso. Stoccarda in volo, Magonza in crisi, e domenica occhio a Friburgo-Entracht - X Vai su X
Pronostico Leverkusen-Friburgo 26 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Bundesliga - Friburgo di Bundesliga, in programma domenica 26 ottobre 2025 alle 15:30: una partita cruciale per entrambe le squadre, tra riscatto e ambizion ... Lo riporta bottadiculo.it