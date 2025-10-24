L’European Classical Ballet a Bari con Il Lago dei Cigni
L’European Classical Ballet, prestigiosa compagnia internazionale composta da 35 professionisti provenienti da tutto il mondo, fondata e diretta da Andrey Scharaev, è lieta di annunciare per il prossimo autunno la tournée italiana 2025 con uno dei titoli più amati e iconici del repertorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Il Lago dei Cigni: l'European classical ballet all'Auditorium Conciliazione https://ift.tt/6Gf4b5d - X Vai su X
Bilet Italia. . Il Lago dei Cigni con European Classical Ballet è a Torino. - facebook.com Vai su Facebook
Ballet Students and teachers excel in Bari - A group of students together with two dance teachers from the Brigitte Gauci Borda School of Ballet, Lynne Salomone Reynaud and Sue Vassallo recently attended the ‘World Dance Movement’ classes held ... Riporta independent.com.mt