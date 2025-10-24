L’European Classical Ballet a Bari con Il Lago dei Cigni

Baritoday.it | 24 ott 2025

L’European Classical Ballet, prestigiosa compagnia internazionale composta da 35 professionisti provenienti da tutto il mondo, fondata e diretta da Andrey Scharaev, è lieta di annunciare per il prossimo autunno la tournée italiana 2025 con uno dei titoli più amati e iconici del repertorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

