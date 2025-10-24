L' Europa mette Zelensky in attesa | slitta la decisione sull' uso dei beni russi congelati
Tanti impegni, ma nessun accordo concreto. Malgrado le attese della vigilia, l'Europa rinvia ancora la decisione sull'uso dei beni congelati alla Russia per il prestito all'Ucraina. Nel testo delle conclusioni del Consiglio europeo sull'Ucraina approvato da 26 leader, senza l'Ungheria di Viktor. 🔗 Leggi su Today.it
