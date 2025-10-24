L’Europa è sotto attacco e deve imparare a difendersi

Pubblichiamo il discorso pronunciato da Mario Draghi alla consegna del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale, nel corso di una cerimonia ufficiale al Teatro Campoamor di Oviedo alla presenza del re Felipe VI, dalla regina Letizia e della Principessa delle Asturie Leonor. Maestà, Altezze Reali, Eccellenze, Illustri Premiati, Signore e Signori, È uno straordinario onore ricevere questo premio. Lo accetto non solo con gratitudine, ma con un profondo senso di responsabilità verso un progetto che ha definito la mia vita professionale. Il mio servizio pubblico in Italia è iniziato con i negoziati per il Trattato di Maastricht. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

