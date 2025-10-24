L’Europa e il cuore della civiltà da recuperare
Pisa, 24 ottobre 2025 – Un doppio appuntamento per riflettere sull’Europa di oggi ma soprattutto di domani. E’ l’iniziativa del Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura (Cidic) dell’ Università di Pisa nel ciclo di « Ne parliamo in Sapienza », intitolata « Stati ‘Uniti’ d’Europa? Dal manifesto di Ventotene agli scenari attuali »: momento di riflessione iniziato oggi alle 17.30 al cinema Arsenale con la proiezione di «Lirica Ucraina», film diretto dalla giornalista Francesca Mannocchi premiato come miglior documentario ai David di Donatello 2025 e proseguito ieri con il dibattito su «L’Unione europea tra ordine e disordine globale». 🔗 Leggi su Lanazione.it
