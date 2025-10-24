L’eurodeputata Cristina Guarda presenta all' Arcella i candidati di Europa Verde Padova

Padovaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre, l’eurodeputata Cristina Guarda sarà a Padova, nel quartiere Arcella, per partecipare all’iniziativa pubblica organizzata da Europa Verde Padova a sostegno dei candidati nella lista Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Padova, in vista delle elezioni regionali del 23-24. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

