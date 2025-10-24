L’eurodeputata Cristina Guarda presenta all' Arcella i candidati di Europa Verde Padova
Sabato 25 ottobre, l’eurodeputata Cristina Guarda sarà a Padova, nel quartiere Arcella, per partecipare all’iniziativa pubblica organizzata da Europa Verde Padova a sostegno dei candidati nella lista Alleanza Verdi Sinistra della provincia di Padova, in vista delle elezioni regionali del 23-24. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In un post su X l’eurodeputata di Avs aveva accusato la politica sulla questione delle case: «Se continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile di ciò che di orribile accade». Il commento ha scatenato la rabbia - facebook.com Vai su Facebook
L’eurodeputata Cristina Guarda presenta all'Arcella i candidati di Europa Verde Padova - 00 presso la Casetta Parco Piacentino e vedrà la partecipazione di Maria Elena Martinez e Marco Sangati, candidati nella lista AV ... Lo riporta padovaoggi.it
Cristina Guarda, Ppe e destra negano all’eurodeputata neomamma di audire Fitto da remoto. “Metsola trovi una soluzione” - Vuole porre domande al vicepresidente esecutivo designato Raffaele Fitto il 12 novembre, ma popolari e destre, votando alla conferenza dei presidenti dell’Eurocamera, le negano la possibilità di farlo ... Da ilfattoquotidiano.it