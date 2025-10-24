Lettera di Massi ai tifosi sambenedettesi
Il presidente della Samb Vittorio Massi in occasione del derby con l’Ascoli ha inviato, tramite il sito ufficiale del club rivierasco una lettera aperta ai supporters rossoblù. “Cari Sambenedettesi, cari tifosi rossoblù -scrive Massi- il prossimo 26 ottobre si disputerà, dopo trentanove lunghi anni, il derby tra Ascoli e Sambenedettese. Una partita che appartiene alla storia, alla memoria e al cuore di due città, ma che soprattutto rappresenta un sentimento profondo per tutti noi, uomini e donne di San Benedetto del Tronto. Rivolgo a tutti i tifosi e ai cittadini sambenedettesi un appello al cuore e alla ragione: viviamo questo derby con orgoglio, passione e rispetto, evitando qualsiasi gesto o comportamento che possa offuscare il valore dello sport o mettere a rischio la nostra comunità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
