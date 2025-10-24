Letizia di Spagna si veste come le figlie Leonor e Sofia | tre tailleur a confronto

C’è sempre grande attenzione ai look della famiglia reale di Spagna. Il motivo è anche da ricercare negli splendidi outfit che la Regina Letizia spesso sfoggia. In occasione del premio per lo sport assegnato a Serena Williams, la sovrana ha coordinato il proprio look con le due figlie, Leonor e Sofia. Il risultato è stato eccellente: tre taiileur in tre versioni regali differenti. Tre generazioni a confronto. Le foto ufficiali scattate all’evento Premio Princesas de Asturias 2025, Letizia, Leonor e Sofia si sono presentate coordinate. Eleganti e determinate, ognuna con un tailleur dal taglio impeccabile e dai differenti colori. 🔗 Leggi su Dilei.it

