Al via oggi a Parma la prima edizione di “FuturoPresente: Scienza Etica Società“, festival universitario – in programma fino a domenica – promosso dal Centro Universitario di Bioetica dell’Università di Parma e dedicato a riflettere sui temi del progresso scientifico e le loro implicazioni etiche, ambientali e sociali. A Parma oltre cento relatori daranno vita a cinquanta appuntamenti che toccheranno temi come l’ intelligenza artificiale, le neuroscienze, la sostenibilità, la giustizia climatica e la tutela delle generazioni future, la decisione sul fine vita, le tecnologie riproduttive e i modelli di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'etica fra scienza e società