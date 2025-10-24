L’etica fra scienza e società
Al via oggi a Parma la prima edizione di “FuturoPresente: Scienza Etica Società“, festival universitario – in programma fino a domenica – promosso dal Centro Universitario di Bioetica dell’Università di Parma e dedicato a riflettere sui temi del progresso scientifico e le loro implicazioni etiche, ambientali e sociali. A Parma oltre cento relatori daranno vita a cinquanta appuntamenti che toccheranno temi come l’ intelligenza artificiale, le neuroscienze, la sostenibilità, la giustizia climatica e la tutela delle generazioni future, la decisione sul fine vita, le tecnologie riproduttive e i modelli di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
