L' estate 2025 di Ostia vista da Tobia Zevi | Le spiagge libere il nostro successo
L'assessore Tobia Zevi, delegato del sindaco al Mare di RomaIl 31 ottobre termina formalmente la stagione balneare che, per il 2025, il sindaco ha deciso di prolungare di un mese. Finisce così un periodo caratterizzato da tante novità e non poche difficoltà. Ed è il tempo di farne un bilancio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La bomba gemella e l’estate esplosiva a Ostia: la “firma” dalle analisi dei Ris. Una bomba carta. Un ordigno identico, nota chi indaga, a quello che la notte del 25 giugno aveva devastato l’ingresso della palestra del pugile Di Napoli. @vinzbis - X Vai su X
Aperitivo di fronte al mare di Ostia nella splendida veranda del ristorante KIKI al Kursaal, la migliore location di #OstiaLido per ammirare un tramonto mozzafiato e ritrovarsi in ottima compagnia. Che vi accomodiate nella terrazza panoramica dello storico ristor - facebook.com Vai su Facebook
Ostia Antica, la nuova stazione spiana la strada alla candidatura all’Unesco - In estate il ministro Alessandro Giuli aveva dichiarato la propria disponibilità a candidare il parco archeologico tra i siti patrimonio dell'umanità. Segnala romatoday.it
La bomba gemella e l’estate esplosiva a Ostia: la “firma” dalle analisi dei Ris - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "La bomba gemella e l’estate esplosiva a Ostia: la “firma” dalle analisi dei Ris" pubblicato il 22 Ottobre 2025 a firma di Vincenzo Bisbiglia ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Ostia: spari in strada da un'auto in corsa, trovati due bossoli - La prima cosa da fare per i carabinieri del gruppo Ostia è trovare il destinatario del messaggio. Lo riporta rainews.it