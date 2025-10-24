L' estate 2025 di Ostia vista da Tobia Zevi | Le spiagge libere il nostro successo

L'assessore Tobia Zevi, delegato del sindaco al Mare di RomaIl 31 ottobre termina formalmente la stagione balneare che, per il 2025, il sindaco ha deciso di prolungare di un mese. Finisce così un periodo caratterizzato da tante novità e non poche difficoltà. Ed è il tempo di farne un bilancio. 🔗 Leggi su Romatoday.it