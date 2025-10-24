L’esonero è ufficiale sconfitta pesante | salta la panchina italiana
Nelle ultime ore è arrivato un esonero ufficiale che chiude un’altra pagina importante per un allenatore italiano. La sconfitta è stata troppo pesante e le aspettative fin qui disilluse, la società ha deciso per l’esonero immediato. Il calcio può sembrare spietato è vero ma bisogna considerare che uno o due passi falsi possono compromettere una stagione. Le società devono fare i conti con la realtà, spesso bisogna agire in fretta prima che la situazione degeneri. Per un allenatore nel calcio non c’è riconoscimento che tenga, ogni stagione è a sé e quando i rusltati non arrivano e i campanelli d’allarme suonano bisogna agire in fretta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
LME: UFFICIALE L'ESONERO DI RICCARDO MIGLIORE. AL SUO POSTO ECCO ANDREA BARBIERI. Di Alessandro Craighero Riproduzione vietata© #CalcioFvgLive #iosonofriuliveneziagiulia #iosonofvg #calcio #campionato #dilettantifvg #eccellen - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, è ufficiale l'esonero di Donati: le alternative per la sostituzione https://ift.tt/gwSdq34 https://ift.tt/ulnOvSY - X Vai su X
Sconfitta per 0-3 a tavolino: arriva il comunicato UFFICIALE - Al termine di questa settimana, il momento più atteso da parte di tutti gli appassionati di calcio. Lo riporta calciomercato.it
Salta la panchina dopo la sconfitta: il comunicato UFFICIALE - Serata amarissima per i turchi, che sono usciti dalla Conference League ancora prima di arrivare al tabellone principale. Scrive calciomercato.it