L’esonero è ufficiale sconfitta pesante | salta la panchina italiana

Nelle ultime ore è arrivato un esonero ufficiale che chiude un’altra pagina importante per un allenatore italiano. La sconfitta è stata troppo pesante e le aspettative fin qui disilluse, la società ha deciso per l’esonero immediato. Il calcio può sembrare spietato è vero ma bisogna considerare che uno o due passi falsi possono compromettere una stagione. Le società devono fare i conti con la realtà, spesso bisogna agire in fretta prima che la situazione degeneri. Per un allenatore nel calcio non c’è riconoscimento che tenga, ogni stagione è a sé e quando i rusltati non arrivano e i campanelli d’allarme suonano bisogna agire in fretta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

