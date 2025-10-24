L’esonero è ufficiale sconfitta pesante | salta la panchina italiana

Glieroidelcalcio.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore è arrivato un esonero ufficiale che chiude un’altra pagina importante per un allenatore italiano. La sconfitta è stata troppo pesante e le aspettative fin qui disilluse, la società ha deciso per l’esonero immediato. Il calcio può sembrare spietato è vero ma bisogna considerare che uno o due passi falsi possono compromettere una stagione. Le società devono fare i conti con la realtà, spesso bisogna agire in fretta prima che la situazione degeneri. Per un allenatore nel calcio non c’è riconoscimento che tenga, ogni stagione è a sé e quando i rusltati non arrivano e i campanelli d’allarme suonano bisogna agire in fretta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

l8217esonero 232 ufficiale sconfitta pesante salta la panchina italiana

© Glieroidelcalcio.com - L’esonero è ufficiale, sconfitta pesante: salta la panchina italiana

Argomenti simili trattati di recente

Sconfitta per 0-3 a tavolino: arriva il comunicato UFFICIALE - Al termine di questa settimana, il momento più atteso da parte di tutti gli appassionati di calcio. Lo riporta calciomercato.it

Salta la panchina dopo la sconfitta: il comunicato UFFICIALE - Serata amarissima per i turchi, che sono usciti dalla Conference League ancora prima di arrivare al tabellone principale. Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: L8217esonero 232 Ufficiale Sconfitta