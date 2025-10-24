L' esercito era in esercitazione la polizia no | sparatoria in una città della Baviera

Gran confusione in Baviera, a Erding, dove si è generato un conflitto a fuoco tra l'esercito tedesco e la polizia tedesca. Tutto ha inizio dalla segnalazione di alcuni cittadini, allarmati alla visione di un gran numero di militari ai confini della cittadina non distante da Monaco di Baviera. Secondo alcune ricostruzioni, i residenti hanno temuto che fosse in corso un'invasione straniera, nonostante Erding sia ben lontana dai confini tedeschi. Un'altra ricostruzione, invece, riferisce che l'allarme è scattato perché alcuni cittadini hanno notato per le vie della città un uomo armato "con armi lunghe" e, spaventandosi hanno chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'esercito era in esercitazione, la polizia no: sparatoria in una città della Baviera

Leggi anche questi approfondimenti

Viterbo, ottobre 2025. Tecnologia, innovazione e professionalità. Presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, gli equipaggi del 132° reggimento Carri hanno preso parte all’esercitazione “VICARE 5/25”, condotta dal Centro di Addestramento e Sviluppo Virtual. - facebook.com Vai su Facebook

Gli Allievi Ufficiali del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare di #Modena hanno concluso la campagna addestrativa “Una Acies 2025”. Un’esercitazione che ha unito #formazione, #tecnologia e #addestramento, elementi cardine per la crescita dei futuri - X Vai su X

“Persone armate”, polizia arriva e spara ma erano soldati in esercitazione: un ferito e imbarazzo in Germania - Cittadini avevano chiamato la polizia allarmati per la presenza di persone armate in zona. Secondo fanpage.it

Germania, la polizia spara per errore a un soldato durante un’esercitazione delle Forze Armate - Durante un’esercitazione dell'esercito, che simulava l'invasione di un Paese NATO, un soldato è stato ferito per errore dalla polizia. Si legge su ilmitte.com

Erding: Incomprensione tra Polizia e Militari durante un'esercitazione Cruciale - Un'esercitazione militare a Erding si è trasformata in un imprevisto incidente tra le forze armate e la polizia locale. notizie.it scrive