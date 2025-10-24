L' Eredità caos dopo la puntata contro Marco Liorni | Ma siamo impazziti?

Liberoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de L’Eredità, il celebre game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. In apertura, il conduttore ha dato il bentornato a Gabriele, campione in carica, pronto a difendere il titolo. A sfidarlo, un gruppo di nuovi concorrenti: Valentina da Benevento, Andrea da Caravaggio (Bergamo), Loredana – che ha partecipato al film La grande bellezza –, Elisabetta da Padova, Marco, professore, ed Elisa, alla sua quinta partecipazione consecutiva. Dopo l’immancabile “Giochiamo?” di Liorni, il pubblico ha risposto con entusiasmo. Anche questa sera, è stato Gabriele ad approdare alla Ghigliottina, la manche finale del programma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

l eredit224 caos dopo la puntata contro marco liorni ma siamo impazziti

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, caos dopo la puntata contro Marco Liorni: "Ma siamo impazziti?"

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Eredit224 Caos Dopo Puntata