L' epoca in cui si è di sinistra ma di grande valore

Mercoledì il Corriere della Sera aveva una lunga intervista di Claudio Bozza a Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato la sua candidatura al consiglio regionale della Campania, come capolista dei Fratelli d'Italia. A domanda su che cosa l'abbia spinto a cimentarsi, ha risposto: "Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l'università e il dottorato in Diritto con un grandissimo professore: Sandro Staiano, notoriamente di sinistra, ma di grande valore". Quest'ultima sentenza mi è sembrata meritevole di venir estratta dalla contingenza e promossa a significare l'epoca.

