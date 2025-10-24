Leone e Carlo pregano insieme le due Chiese ora sono più vicine

Momento storico durante la visita dei reali inglesi in Vaticano: dopo cinquecento anni è stato il primo evento religioso condiviso dal capo dei cattolici e quello degli anglicani. 🔗 Leggi su Repubblica.it

