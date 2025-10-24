Leone e Carlo pregano insieme le due Chiese ora sono più vicine

Momento storico durante la visita dei reali inglesi in Vaticano: dopo cinquecento anni è stato il primo evento religioso condiviso dal capo dei cattolici e quello degli anglicani. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone e Carlo pregano insieme, le due Chiese ora sono più vicine

Altre letture consigliate

Vaticano: re Carlo III e Papa Leone XIV pregano insieme nella Cappella Sistina - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

In Vaticano, Leone XIV e Carlo III rinnovano il legame spirituale tra Roma e Londra dopo cinquecento anni - X Vai su X

Uniti dopo lo scisma, Leone e Carlo pregano insieme - Nella Cappella Sistina si è scritta una pagina di storia: un Papa e un re d'Inghilterra hanno pregato insieme dopo cinque secoli, il momento in cui Enrico VIII decise lo scisma dalla Chiesa di Roma. ansa.it scrive

Carlo dal Papa, storica preghiera insieme: da 500 anni un re e un pontefice non pregavano insieme - Papa Leone XIV e re Carlo III pregano insieme nella Cappella Sistina, in occasione della visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano. blitzquotidiano.it scrive

Papa Leone XIV e Re Carlo pregano insieme nella Cappella Sistina: un incontro storico tra Vaticano e monarchia britannica - Per la prima volta nella storia, un pontefice e un monarca britannico hanno pregato fianco a fianco. Da panorama.it