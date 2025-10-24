Leonardo guida la sfida a Space X L’Europa alla conquista del cielo

Milano, 24 ottobre 2025 – C’è un fronte europeo nella nuova corsa allo spazio. Una sfida in gran parte italiana alla supremazia degli Usa e per lanciare in orbita tecnologie progettate e costruite dall’industria del Vecchio Continente. Questo alla base dell’alleanza fra Leonardo, Airbus e Thales che, riunendo in un’unica società le loro attività, segnano la nascita di un nuovo attore europeo nel dominio dello spazio. Un fronte unico per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Leonardo guida la sfida a Space X. L’Europa alla conquista del cielo

