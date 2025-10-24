Capolista a sorpresa della Ligue1 dopo 8 gare, il Marsiglia di De Zerbi è impegnato sul difficile campo del Lens di Sage. I sang et Or con 10 punti nelle ultime 4 gare sono tornati al quarto posto a 2 punti di distacco proprio dai Phoceens e sognano un incredibile sorpasso. Solo a pensare a come Still aveva lasciato questa squadra rende ancora più merito al tecnico ex . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lens-Marsiglia (sabato 25 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati