L’Empoli sogna il blitz la capolista lo sveglia Primo ko per Dionisi
Empoli, 25 ottobre 2025 – A Modena, sul campo della capolista l’ Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i giri del motore e prende totale possesso del campo. Dionisi, che ha proposto dall’inizio lo stesso undici partito titolare contro il Venezia, prova a cambiare qualcosa con gli innesti di due punte vere come Pellegri e Popov (inizialmente sarebbe dovuto entrare Saporiti per il claudicante Ceesay, poi il vantaggio emiliano ha cambiato le carte in tavola) e del rientrante Ignacchiti per uno spento Ilie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Genoa, Vieira e l’effetto Empoli. A Marassi arriva la Lazio: si sogna l’impresa - X Vai su X
Eccoci nel mese di ottobre: 15 ottobre LUGANO 18 ottobre MEANO 23 ottobre BOLZANO 25 ottobre CHIAVERANO 30 ottobre CEMBRA DI LISIGNANO Il fulcro della drammaturgia è il sogno: perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. V - facebook.com Vai su Facebook
L’Empoli sogna il blitz, la capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi - Empoli, 25 ottobre 2025 – A Modena, sul campo della capolista l’ Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i ... Lo riporta lanazione.it