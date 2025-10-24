Empoli, 25 ottobre 2025 – A Modena, sul campo della capolista l’ Empoli si illude con il vantaggio di Ceesay e un primo tempo compatto, salvo poi capitolare nella ripresa quando la capolista alza i giri del motore e prende totale possesso del campo. Dionisi, che ha proposto dall’inizio lo stesso undici partito titolare contro il Venezia, prova a cambiare qualcosa con gli innesti di due punte vere come Pellegri e Popov (inizialmente sarebbe dovuto entrare Saporiti per il claudicante Ceesay, poi il vantaggio emiliano ha cambiato le carte in tavola) e del rientrante Ignacchiti per uno spento Ilie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Empoli sogna il blitz, la capolista lo sveglia. Primo ko per Dionisi