L’eleganza che corre | a Bologna la passione ha ancora un motore

Ci sono momenti in cui il passato non pesa: vibra. A Bologna succede ogni anno, quando Auto e Moto d’Epoca accende la Motor Valley e trasforma un quartiere fieristico in un santuario di metallo e memoria. Entri e ti investe un odore d’officina: benzina, cuoio, vecchie vernici. Un odore che emoziona come una canzone conosciuta a memoria. Quest’anno la mostra ha un respiro da leggenda. Le trenta monoposto che celebrano i 75 anni della Formula 1 sono più di una rassegna: sono la storia stessa della velocità. Silenziose, ma con la stessa potenza di quando fendevano l’asfalto. La magia continua tra le officine: la famiglia Salvioli, oggi legata alla svizzera Kidston, porta la poesia del restauro artigianale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’eleganza che corre: a Bologna la passione ha ancora un motore

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milano, si sa, è la città che corre, l'icona del progresso, anche architettonico, davanti al quale si sacrificano architetture del passato, sia pur di una certa eleganza, eppure, talvolta, se ben si sa guardare, qualcosa ancora rimane di antiche testimonianze, come - facebook.com Vai su Facebook

L’eleganza che corre: a Bologna la passione ha ancora un motore - Fino al 26 ottobre Auto e Moto d’Epoca trasforma BolognaFiere in un salotto dove si compra, si sogna e si ricorda ... Lo riporta ilgiornale.it

Friburgo, Schuster: "Il Bologna ha qualità e gioca con passione. Difficile affrontarlo" - Julian Schuster, allenatore del Friburgo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, presentando così la sfida che si giocherà al Dall'Ara, con il fischio d'inizio ... Scrive tuttomercatoweb.com