Un’Ode al Gioco Collettivo e alla Creatività: LEGO Italia si prepara a tornare in grande stile per l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games! L’azienda ha annunciato LEGO ADVENTURE, un’esperienza immersiva che non sarà solo un’esposizione, ma un vero e proprio “viaggio esperienziale che celebra la forza della community e la magia della creatività condivisa,” come si legge nel comunicato stampa ufficiale pervenutoci, e di cui vi condividiamo il contenuto in questo articolo. L’appuntamento è un’occasione unica per celebrare la cultura pop e l’immaginazione che uniscono milioni di fan, i quali troveranno a Lucca la loro massima espressione attraverso attività e incontri dedicati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - LEGO ADVENTURE: Lucca Comics & Games 2025 si prepara all’Invasione dei Mattoncini