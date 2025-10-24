Leggere è familiare
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Si terrà giovedì 30 ottobre alle 17.30, presso la sede del Consultorio familiare Valdarno in via 3 Novembre 18 a San Giovanni, il terzo e ultimo incontro del ciclo 2025 di , l’iniziativa promossa dall’ASL Toscana sud est, in collaborazione con le biblioteche del territorio, dedicata a bambine e bambini da 0 a 18 mesi e ai loro caregiver. L’incontro, gratuito ma a posti limitati, offre ai più piccoli l’occasione di sperimentare l’ascolto di testi interpretati dalle volontarie e dai volontari delle biblioteche, favorendo l’apprezzamento del racconto fin dai primi mesi di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
