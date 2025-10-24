Leggere è familiare | il 30 ottobre ultimo appuntamento 2025 con l' iniziativa di promozione della lettura per bambine e bambini da 0 a 18 mesi
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Un incontro gratuito per sensibilizzare le famiglie sui benefici della lettura come stimolo per lo sviluppo cognitivo ed emozionale dei più piccoli Si terrà giovedì 30 ottobre alle 17.30 presso la sede del Consultorio familiare Valdarno, in via 3 Novembre 18, a San Giovanni Valdarno, il terzo e ultimo appuntamento del ciclo 2025 di “Leggere è familiare”, l'iniziativa promossa dal Consultorio dell'ASL Toscana sud est in collaborazione con le biblioteche del territorio e dedicato a tutte le bambine ei bambini da 0 a 18 mesi e ai loro caregiver. 🔗 Leggi su Lanazione.it
