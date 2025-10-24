Leggende Pokémon Z-A | il trucco per trovare Eevee prima di chiunque altro
Eevee è tornato in Pokémon Legends Z-A e, diciamocelo, chi non vorrebbe metterci le mani sopra il prima possibile. Con le sue otto evoluzioni possibili, questo adorabile Pokémon di tipo Normale rappresenta una delle scelte più versatili e amate dai giocatori. Ma in un Pokédex che conta 230 creature catturabili, dove si nasconde esattamente questo piccolo tesoro nelle prime ore di gioco? La risposta vi sorprenderà: Eevee non vi aspetta nell’erba alta o in qualche foresta nascosta, ma sui tetti di Lumiose City. Dopo le lunghe ore iniziali del tutorial, quando finalmente il gioco vi libera dall’obbligo di seguire Taunie o Urbain e potete esplorare la città a vostro piacimento, è il momento di partire alla caccia. 🔗 Leggi su Screenworld.it
