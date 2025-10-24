Legge 104 le novità per l' assistenza domiciliare | più congedi e permessi retribuiti

Roma, 23 ottobre 2025 – Da una parte il passo in avanti per la riforma del caregiver familiare, in sostanza la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico, prevista nella manovra. Dall’altra l’entrata in vigore delle nuove norme che integrano la legge 104. Dal 2026, insomma, si cambia sul fronte dell’assistenza domiciliare. Nella legge di Bilancio è stato infatti istituito un fondo ad hoc per il finanziamento delle iniziative legislative “a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”. Il fondo, si legge ancora nella manovra del governo, è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

